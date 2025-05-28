Ціна Team556 (TEAM)
Поточна ціна Team556 (TEAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 315,66K USD. Ціна TEAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Team556:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Team556 протягом дня — -6,45%
- циркуляційна пропозиція – 702,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Team556 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Team556 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Team556 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Team556 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6,45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Team556: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,75%
-6,45%
-15,77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.
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