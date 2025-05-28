Ціна Team Mysten (MYSTEN)
Поточна ціна Team Mysten (MYSTEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 585,67K USD. Ціна MYSTEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Team Mysten:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Team Mysten протягом дня — -3,23%
- циркуляційна пропозиція – 9,48B USD
Отримуйте оновлення цін MYSTEN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MYSTEN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Team Mysten до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Team Mysten до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Team Mysten до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Team Mysten до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Team Mysten: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,35%
-3,23%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MYSTEN до VND
₫--
|1 MYSTEN до AUD
A$--
|1 MYSTEN до GBP
￡--
|1 MYSTEN до EUR
€--
|1 MYSTEN до USD
$--
|1 MYSTEN до MYR
RM--
|1 MYSTEN до TRY
₺--
|1 MYSTEN до JPY
¥--
|1 MYSTEN до RUB
₽--
|1 MYSTEN до INR
₹--
|1 MYSTEN до IDR
Rp--
|1 MYSTEN до KRW
₩--
|1 MYSTEN до PHP
₱--
|1 MYSTEN до EGP
￡E.--
|1 MYSTEN до BRL
R$--
|1 MYSTEN до CAD
C$--
|1 MYSTEN до BDT
৳--
|1 MYSTEN до NGN
₦--
|1 MYSTEN до UAH
₴--
|1 MYSTEN до VES
Bs--
|1 MYSTEN до PKR
Rs--
|1 MYSTEN до KZT
₸--
|1 MYSTEN до THB
฿--
|1 MYSTEN до TWD
NT$--
|1 MYSTEN до AED
د.إ--
|1 MYSTEN до CHF
Fr--
|1 MYSTEN до HKD
HK$--
|1 MYSTEN до MAD
.د.م--
|1 MYSTEN до MXN
$--