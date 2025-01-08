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Ціна Team Heretics Fan Token (TH)

USD

Графік ціни Team Heretics Fan Token (TH) в реальному часі

$0.201693
$0.201693$0.201693
-9.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Team Heretics Fan Token (TH)

Поточна ціна Team Heretics Fan Token (TH) сьогодні становить 0.20155 USD з ринковою капіталізацією $ 142.16K USD. Ціна TH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Team Heretics Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.25 USD
- зміна ціни Team Heretics Fan Token протягом дня — -9.29%
- циркуляційна пропозиція – 705.35K USD

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Цінові показники Team Heretics Fan Token (TH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Team Heretics Fan Token до USD становила $ -0.0206594379804584.
За останні 30 днів зміна ціни Team Heretics Fan Token до USD становила $ -0.0745941185.
За останні 60 днів зміна ціни Team Heretics Fan Token до USD становила $ +0.0387187425.
За останні 90 днів зміна ціни Team Heretics Fan Token до USD становила $ +0.006778239720811.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0206594379804584-9.29%
30 днів$ -0.0745941185-37.01%
60 днів$ +0.0387187425+19.21%
90 днів$ +0.006778239720811+3.48%

Аналіз цін Team Heretics Fan Token (TH)

Останній аналіз цін Team Heretics Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.201035
$ 0.201035$ 0.201035

$ 0.224632
$ 0.224632$ 0.224632

$ 30.69
$ 30.69$ 30.69

+0.02%

-9.29%

+1.97%

Ринкова інформація Team Heretics Fan Token (TH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 142.16K
$ 142.16K$ 142.16K

$ 3.25
$ 3.25$ 3.25

705.35K
705.35K 705.35K

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Ресурс Team Heretics Fan Token (TH)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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