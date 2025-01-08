Ціна Team Heretics Fan Token (TH)
Поточна ціна Team Heretics Fan Token (TH) сьогодні становить 0.20155 USD з ринковою капіталізацією $ 142.16K USD. Ціна TH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Team Heretics Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.25 USD
- зміна ціни Team Heretics Fan Token протягом дня — -9.29%
- циркуляційна пропозиція – 705.35K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Team Heretics Fan Token до USD становила $ -0.0206594379804584.
За останні 30 днів зміна ціни Team Heretics Fan Token до USD становила $ -0.0745941185.
За останні 60 днів зміна ціни Team Heretics Fan Token до USD становила $ +0.0387187425.
За останні 90 днів зміна ціни Team Heretics Fan Token до USD становила $ +0.006778239720811.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0206594379804584
|-9.29%
|30 днів
|$ -0.0745941185
|-37.01%
|60 днів
|$ +0.0387187425
|+19.21%
|90 днів
|$ +0.006778239720811
|+3.48%
Останній аналіз цін Team Heretics Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-9.29%
+1.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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