Сьогоднішня ціна Team Canguro (CANGURO)

Поточна ціна Team Canguro (CANGURO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.69K USD. Ціна CANGURO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Team Canguro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.78K USD

- зміна ціни Team Canguro протягом дня — -28.84%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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