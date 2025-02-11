Ціна Tea Meme Coin (TEA)
Поточна ціна Tea Meme Coin (TEA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tea Meme Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.21 USD
- зміна ціни Tea Meme Coin протягом дня — -0.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tea Meme Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tea Meme Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tea Meme Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tea Meme Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.82%
|30 днів
|$ 0
|-30.36%
|60 днів
|$ 0
|-61.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tea Meme Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-0.82%
-15.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TEA is a premier community-driven memecoin on the Solana blockchain, aimed at uniting tea enthusiasts and the broader crypto community. The project goes beyond being a mere token; it represents a movement dedicated to supporting global sustainability and educational initiatives through innovative decentralized finance (DeFi) mechanisms.
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