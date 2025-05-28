Сьогоднішня ціна TDCCP (TDCCP)

Поточна ціна TDCCP (TDCCP) сьогодні становить 0,279905 USD з ринковою капіталізацією $ 178,81M USD. Ціна TDCCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TDCCP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TDCCP протягом дня — -8,95%

- циркуляційна пропозиція – 640,00M USD

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