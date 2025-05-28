Ціна TDCCP (TDCCP)
Поточна ціна TDCCP (TDCCP) сьогодні становить 0,279905 USD з ринковою капіталізацією $ 178,81M USD. Ціна TDCCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TDCCP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TDCCP протягом дня — -8,95%
- циркуляційна пропозиція – 640,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TDCCP до USD становила $ -0,0275312589272869.
За останні 30 днів зміна ціни TDCCP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TDCCP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TDCCP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0275312589272869
|-8,95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TDCCP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,03%
-8,95%
-18,70%
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