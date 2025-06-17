Ціна TCY (TCY)
Поточна ціна TCY (TCY) сьогодні становить 0,281624 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна TCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TCY:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TCY протягом дня — +4,85%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TCY до USD становила $ +0,01301646.
За останні 30 днів зміна ціни TCY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TCY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TCY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01301646
|+4,85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TCY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,10%
+4,85%
-13,16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ThorChain is a decentralized liquidity network with an interoperable blockchain that allows cross-chain token swaps in a non-custodial manner. It does not peg or wrap assets, but simply allows users to swap tokens across various Layer 1 blockchains. So, traders on ThorChain can seamlessly move from Bitcoin to Ethereum, to Polkadot and etc. without having to register for an exchange or go through KYC, like on CEXs. Hence, users are minimally exposed to custody and counterparty risks TCY is a token to compensate users for the closure of the Lending and Savers programs. Affected users can claim TCY equal to their debt at the time of the halt. TCY stakers receive 10% of THORChain's total income.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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