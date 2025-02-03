Сьогоднішня ціна TCAP (TCAP)

Поточна ціна TCAP (TCAP) сьогодні становить 281.72 USD з ринковою капіталізацією $ 35.21K USD. Ціна TCAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TCAP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 405.37 USD

- зміна ціни TCAP протягом дня — -20.04%

- циркуляційна пропозиція – 124.97 USD

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