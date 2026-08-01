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Поточна ціна TBLL xStock сьогодні становить 105,53 USD. Ринкова капіталізація TBLLX становить 339 840 USD. Відстежуйте оновлення цін TBLLX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна TBLL xStock сьогодні становить 105,53 USD. Ринкова капіталізація TBLLX становить 339 840 USD. Відстежуйте оновлення цін TBLLX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TBLLX

Інформація про ціну TBLLX

Що таке TBLLX

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Офіційний вебсайт TBLLX

Токеноміка TBLLX

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Ціна TBLL xStock (TBLLX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TBLLX до USD:

$105,53
$105,53$105,53
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни TBLL xStock (TBLLX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:28:18 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна TBLL xStock

Поточна ціна TBLL xStock (TBLLX) сьогодні становить $ 105,53, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TBLLX до USD становить $ 105,53 за TBLLX.

TBLL xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 339 840, з циркуляційною пропозицією у 3,22K TBLLX. Протягом останніх 24 годин TBLLX торгувався між $ 105,46 (мінімум) та $ 105,55 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 107,23, тоді як історичний мінімум — $ 103,99.

У короткостроковій динаміці TBLLX змінився на -- за останню годину та на -0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 76,90.

Ринкова інформація щодо TBLL xStock (TBLLX)

$ 339,84K
$ 339,84K$ 339,84K

$ 76,90
$ 76,90$ 76,90

$ 604,04M
$ 604,04M$ 604,04M

3,22K
3,22K 3,22K

5 724 132,232720938
5 724 132,232720938 5 724 132,232720938

Поточна ринкова капіталізація TBLL xStock — $ 339,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 76,90. Циркуляційна пропозиція TBLLX — 3,22K, зі загальною пропозицією 5724132.232720938. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 604,04M.

Історія ціни TBLL xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 105,46
$ 105,46$ 105,46
Мін. за 24 год
$ 105,55
$ 105,55$ 105,55
Макс. за 24 год

$ 105,46
$ 105,46$ 105,46

$ 105,55
$ 105,55$ 105,55

$ 107,23
$ 107,23$ 107,23

$ 103,99
$ 103,99$ 103,99

--

-0,00%

-0,96%

-0,96%

Історія ціни TBLL xStock (TBLLX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TBLL xStock до USD становила $ -0,003870949488685937.
За останні 30 днів зміна ціни TBLL xStock до USD становила $ +0,3288103740.
За останні 60 днів зміна ціни TBLL xStock до USD становила $ +0,0313107510.
За останні 90 днів зміна ціни TBLL xStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,003870949488685937-0,00%
30 днів$ +0,3288103740+0,31%
60 днів$ +0,0313107510+0,03%
90 днів----

Прогноз ціни TBLL xStock

Прогноз ціни TBLL xStock (TBLLX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TBLLX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни TBLL xStock (TBLLX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна TBLL xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне TBLL xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TBLLX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни TBLL xStock.

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Ресурс TBLL xStock (TBLLX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Про TBLL xStock

Яка зараз ціна TBLL xStock?

Поточна оцінка становить ₴4651.3259296084800000, що вказує на зміну ціни у розмірі -0.00% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на TBLLX?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг TBLL xStock?

З ринковою капіталізацією ₴14978741.62719744000000 TBLL xStock займає #4037 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

TBLLX зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є TBLLX сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴4648.2406191273600000 та ₴4652.2074468888000000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на TBLL xStock?

До таких факторів належать обігове надходження (3220.466797934184 токенів), тенденції прийняття у Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про TBLL xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:28:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TBLL xStock (TBLLX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про TBLL xStock

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$2,9000
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+19,83%

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Aether Network

AET

$0,0116
$0,0116$0,0116

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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