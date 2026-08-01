Сьогоднішня ціна TBLL xStock

Поточна ціна TBLL xStock (TBLLX) сьогодні становить $ 105,53, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TBLLX до USD становить $ 105,53 за TBLLX.

TBLL xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 339 840, з циркуляційною пропозицією у 3,22K TBLLX. Протягом останніх 24 годин TBLLX торгувався між $ 105,46 (мінімум) та $ 105,55 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 107,23, тоді як історичний мінімум — $ 103,99.

У короткостроковій динаміці TBLLX змінився на -- за останню годину та на -0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 76,90.

Ринкова інформація щодо TBLL xStock (TBLLX)

Ринкова капіталізація $ 339,84K$ 339,84K $ 339,84K Обсяг (за 24 год) $ 76,90$ 76,90 $ 76,90 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 604,04M$ 604,04M $ 604,04M Циркуляційне постачання 3,22K 3,22K 3,22K Загальна пропозиція 5 724 132,232720938 5 724 132,232720938 5 724 132,232720938

Поточна ринкова капіталізація TBLL xStock — $ 339,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 76,90. Циркуляційна пропозиція TBLLX — 3,22K, зі загальною пропозицією 5724132.232720938. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 604,04M.