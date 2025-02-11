Сьогоднішня ціна TBCC (TBCC)

Поточна ціна TBCC (TBCC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TBCC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TBCC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.81K USD

- зміна ціни TBCC протягом дня — +2.18%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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