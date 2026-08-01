Сьогоднішня ціна TBAG

Поточна ціна TBAG (TBAG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TBAG до USD становить $ 0 за TBAG.

TBAG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 467,17, з циркуляційною пропозицією у 231,34M TBAG. Протягом останніх 24 годин TBAG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00596667, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TBAG змінився на -1,25% за останню годину та на -15,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TBAG (TBAG)

Ринкова капіталізація $ 14,47K$ 14,47K $ 14,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 62,54K$ 62,54K $ 62,54K Циркуляційне постачання 231,34M 231,34M 231,34M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TBAG — $ 14,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TBAG — 231,34M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62,54K.