Токеноміка TAY (TAY) Дізнайтеся ключову інформацію про TAY (TAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TAY (TAY) Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI. Офіційний вебсайт: https://hub.xyz/fission Whitepaper: https://docs.fission.lol/ Купити TAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TAY (TAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TAY (TAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,87K $ 31,87K $ 31,87K Загальна пропозиція: $ 524,11M $ 524,11M $ 524,11M Циркуляційна пропозиція: $ 524,11M $ 524,11M $ 524,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 31,87K $ 31,87K $ 31,87K Історичний максимум: $ 0,0078192 $ 0,0078192 $ 0,0078192 Історичний мінімум: $ 0,00005726 $ 0,00005726 $ 0,00005726 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну TAY (TAY)

Токеноміка TAY (TAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TAY (TAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAY, досліджуйте ціну токена TAY в реальному часі!

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