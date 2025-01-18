Сьогоднішня ціна TAY (TAY)

Поточна ціна TAY (TAY) сьогодні становить 0.0025948 USD з ринковою капіталізацією $ 1.36M USD. Ціна TAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TAY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 826.87K USD

- зміна ціни TAY протягом дня — -57.73%

- циркуляційна пропозиція – 524.17M USD

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