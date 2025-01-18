Ціна TAY (TAY)
Поточна ціна TAY (TAY) сьогодні становить 0.0025948 USD з ринковою капіталізацією $ 1.36M USD. Ціна TAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 826.87K USD
- зміна ціни TAY протягом дня — -57.73%
- циркуляційна пропозиція – 524.17M USD
Отримуйте оновлення цін TAY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TAY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAY до USD становила $ -0.003544871556848674.
За останні 30 днів зміна ціни TAY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TAY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TAY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003544871556848674
|-57.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TAY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.32%
-57.73%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TAY до AUD
A$0.004177628
|1 TAY до GBP
￡0.002127736
|1 TAY до EUR
€0.002516956
|1 TAY до USD
$0.0025948
|1 TAY до MYR
RM0.0116766
|1 TAY до TRY
₺0.091933764
|1 TAY до JPY
¥0.405489396
|1 TAY до RUB
₽0.265941052
|1 TAY до INR
₹0.224657784
|1 TAY до IDR
Rp42.537698112
|1 TAY до PHP
₱0.15192554
|1 TAY до EGP
￡E.0.13077792
|1 TAY до BRL
R$0.01582828
|1 TAY до CAD
C$0.003736512
|1 TAY до BDT
৳0.3152682
|1 TAY до NGN
₦4.041738324
|1 TAY до UAH
₴0.109267028
|1 TAY до VES
Bs0.1401192
|1 TAY до PKR
Rs0.723378344
|1 TAY до KZT
₸1.377267944
|1 TAY до THB
฿0.089235172
|1 TAY до TWD
NT$0.085342972
|1 TAY до CHF
Fr0.002361268
|1 TAY до HKD
HK$0.020187544
|1 TAY до MAD
.د.م0.026051792