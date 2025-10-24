Актуальна ціна TAXY NETWORK сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TAXY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TAXY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TAXY NETWORK сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TAXY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TAXY на MEXC вже зараз.

Ціна TAXY NETWORK (TAXY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TAXY до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни TAXY NETWORK (TAXY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:22:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TAXY NETWORK (TAXY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна TAXY NETWORK (TAXY) становить --. За останні 24 години TAXY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TAXY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TAXY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TAXY NETWORK (TAXY)

$ 17,89K
$ 17,89K$ 17,89K

--
----

$ 17,89K
$ 17,89K$ 17,89K

999,79M
999,79M 999,79M

999 790 333,9637141
999 790 333,9637141 999 790 333,9637141

Поточна ринкова капіталізація TAXY NETWORK — $ 17,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAXY — 999,79M, зі загальною пропозицією 999790333.9637141. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,89K.

Історія ціни TAXY NETWORK (TAXY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAXY NETWORK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TAXY NETWORK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TAXY NETWORK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TAXY NETWORK до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00,00%
60 днів$ 0+2,03%
90 днів$ 0--

Що таке TAXY NETWORK (TAXY)

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс TAXY NETWORK (TAXY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни TAXY NETWORK (USD)

Скільки коштуватиме TAXY NETWORK (TAXY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TAXY NETWORK (TAXY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TAXY NETWORK.

Перегляньте прогноз ціни TAXY NETWORK вже зараз!

TAXY до місцевих валют

Токеноміка TAXY NETWORK (TAXY)

Розуміння токеноміки TAXY NETWORK (TAXY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TAXY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про TAXY NETWORK (TAXY)

Скільки сьогодні коштує TAXY NETWORK (TAXY)?
Актуальна ціна TAXY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TAXY до USD?
Поточна ціна TAXY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TAXY NETWORK?
Ринкова капіталізація TAXY — $ 17,89K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TAXY?
Циркуляційна пропозиція TAXY — 999,79M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TAXY?
TAXY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TAXY?
Історична мінімальна ціна TAXY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі TAXY?
Актуальний обсяг торгівлі TAXY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TAXY цього року?
TAXY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TAXY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:22:31 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

