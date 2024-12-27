Ціна TaxSolutions AI (TSAI)
Поточна ціна TaxSolutions AI (TSAI) сьогодні становить 0.221922 USD з ринковою капіталізацією $ 222.13K USD. Ціна TSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TaxSolutions AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.74K USD
- зміна ціни TaxSolutions AI протягом дня — +3.52%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TaxSolutions AI до USD становила $ +0.00754995.
За останні 30 днів зміна ціни TaxSolutions AI до USD становила $ +0.0177871814.
За останні 60 днів зміна ціни TaxSolutions AI до USD становила $ +0.1312425403.
За останні 90 днів зміна ціни TaxSolutions AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00754995
|+3.52%
|30 днів
|$ +0.0177871814
|+8.02%
|60 днів
|$ +0.1312425403
|+59.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TaxSolutions AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
+3.52%
-17.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TaxSolutions.AI is an AI-powered platform designed to simplify DeFi tax reporting. It automates tax calculations by analyzing multi-chain assets and transactions, providing users with instant, accurate tax reports. The platform supports seamless wallet integration, real-time insights, and advanced features like AI-driven tax minimization for premium users. Users can access additional features by upgrading to premium tiers through $TSAI tokens, enabling enhanced reporting, priority support, and exclusive benefits. The project aims to make DeFi tax compliance effortless and accessible for individuals and accountants alike.
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