Сьогоднішня ціна Taxpad (TAX)

Поточна ціна Taxpad (TAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.26K USD. Ціна TAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Taxpad:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Taxpad протягом дня — +2.35%

- циркуляційна пропозиція – 99.98M USD

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