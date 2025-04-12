Ціна Taxpad (TAX)
Поточна ціна Taxpad (TAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.26K USD. Ціна TAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Taxpad:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Taxpad протягом дня — +2.35%
- циркуляційна пропозиція – 99.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Taxpad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Taxpad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Taxpad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Taxpad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.35%
|30 днів
|$ 0
|-86.44%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Taxpad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.05%
+2.35%
-13.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics.
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