Сьогоднішня ціна Taxa Network (TXT)

Поточна ціна Taxa Network (TXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Taxa Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.88 USD

- зміна ціни Taxa Network протягом дня — +13.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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