Ціна Taxa Network (TXT)
Поточна ціна Taxa Network (TXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Taxa Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.88 USD
- зміна ціни Taxa Network протягом дня — +13.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Taxa Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Taxa Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Taxa Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Taxa Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.47%
|30 днів
|$ 0
|-37.93%
|60 днів
|$ 0
|-45.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Taxa Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.86%
+13.47%
-4.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Taxa Network is a TEE-enabled blockchain agnostic infrastructure which enables high performance, privacy preserving, interactive smart contracts, namely Taxa Trusted Services. Taxa serves as a middleware component in the layered blockchain design where applications’ business logic and private data are processed with performance, integrity, and confidentiality, and empowers various use cases in performance/privacy-centric scenarios, such as DeFi, NFT, GameFi, data analytics, fintech, advertising, AI, identity etc.
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