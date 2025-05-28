Сьогоднішня ціна Tax Income From Fees (TIFF)

Поточна ціна Tax Income From Fees (TIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76,27K USD. Ціна TIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tax Income From Fees:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Tax Income From Fees протягом дня — -11,89%

- циркуляційна пропозиція – 929,93M USD

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