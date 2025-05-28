Ціна Tax Income From Fees (TIFF)
Поточна ціна Tax Income From Fees (TIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76,27K USD. Ціна TIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tax Income From Fees:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tax Income From Fees протягом дня — -11,89%
- циркуляційна пропозиція – 929,93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tax Income From Fees до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tax Income From Fees до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tax Income From Fees до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tax Income From Fees до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11,89%
|30 днів
|$ 0
|-47,88%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tax Income From Fees: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9,83%
-11,89%
-33,70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions.
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