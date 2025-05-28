Ціна Tate Terminal (TATE)
Поточна ціна Tate Terminal (TATE) сьогодні становить 0,00121202 USD з ринковою капіталізацією $ 1,21M USD. Ціна TATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tate Terminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tate Terminal протягом дня — -3,65%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tate Terminal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tate Terminal до USD становила $ +0,0019755690.
За останні 60 днів зміна ціни Tate Terminal до USD становила $ +0,0078080633.
За останні 90 днів зміна ціни Tate Terminal до USD становила $ +0,00106014654143187896.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,65%
|30 днів
|$ +0,0019755690
|+163,00%
|60 днів
|$ +0,0078080633
|+644,22%
|90 днів
|$ +0,00106014654143187896
|+698,05%
Останній аналіз цін Tate Terminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,10%
-3,65%
+96,37%
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