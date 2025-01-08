Ціна Tate Stop (TME)
Поточна ціна Tate Stop (TME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.16K USD. Ціна TME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tate Stop:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 551.56 USD
- зміна ціни Tate Stop протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.60B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tate Stop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tate Stop до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tate Stop до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tate Stop до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.25%
|60 днів
|$ 0
|-8.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tate Stop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
STOP THE MATRIX Tate is taking down the Matrix with his GAMESTOP tactic! He’s shaking up the stock market by making every crypto-related GAMESTOP token go viral, driving the stock up and crushing the short sellers and big banks that have manipulated the market for decades. It’s our time for PAYBACK! Together, we can make a massive impact, wake up the normies, and pull all the stock market traders into crypto. Join TATESTOP in this epic campaign to the moon! $TME DIAMOND HANDS Holding onto $TME (TateStop) is a bold, anti-matrix move for serious gains. By diamond-handing $TME, you’re defying the doubters and backing its game-changing potential. Real value doesn’t appear overnight. Stand firm, ignore the noise, and trust in TateStop’s rise. Together, we’ll break barriers and reap the rewards. #DiamondHands #TME #TateStop
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