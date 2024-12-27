Ціна TasteNFT (TASTE)
Поточна ціна TasteNFT (TASTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 468.36K USD. Ціна TASTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TasteNFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.98 USD
- зміна ціни TasteNFT протягом дня — +1.89%
- циркуляційна пропозиція – 604.26T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TasteNFT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TasteNFT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TasteNFT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TasteNFT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.89%
|30 днів
|$ 0
|+9.83%
|60 днів
|$ 0
|+10.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TasteNFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+1.89%
+7.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TasteNFT is a static liquidity protocol with a purpose. Join our fast growing community empowering creators of exclusive NFT artwork with sensual Taste!
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