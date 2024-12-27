Сьогоднішня ціна TasteNFT (TASTE)

Поточна ціна TasteNFT (TASTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 468.36K USD. Ціна TASTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TasteNFT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.98 USD

- зміна ціни TasteNFT протягом дня — +1.89%

- циркуляційна пропозиція – 604.26T USD

Отримуйте оновлення цін TASTE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TASTE.