Токеноміка TASS HUB (TASSHUB) Дізнайтеся ключову інформацію про TASS HUB (TASSHUB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TASS HUB (TASSHUB) TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem. Офіційний вебсайт: https://tasshub.com/ Whitepaper: https://www.tasshub.com/whitepaper Купити TASSHUB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TASS HUB (TASSHUB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TASS HUB (TASSHUB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,70M $ 5,70M $ 5,70M Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,70M $ 5,70M $ 5,70M Історичний максимум: $ 0,00720563 $ 0,00720563 $ 0,00720563 Історичний мінімум: $ 0,00296127 $ 0,00296127 $ 0,00296127 Поточна ціна: $ 0,00572181 $ 0,00572181 $ 0,00572181 Дізнайтеся більше про ціну TASS HUB (TASSHUB)

Токеноміка TASS HUB (TASSHUB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TASS HUB (TASSHUB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TASSHUB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TASSHUB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TASSHUB, досліджуйте ціну токена TASSHUB в реальному часі!

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