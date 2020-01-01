Токеноміка Tarot V1 (TAROT) Дізнайтеся ключову інформацію про Tarot V1 (TAROT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tarot V1 (TAROT) Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards. Офіційний вебсайт: https://www.tarot.to Купити TAROT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tarot V1 (TAROT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tarot V1 (TAROT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 741.09K $ 741.09K $ 741.09K Загальна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркуляційна пропозиція: $ 67.70M $ 67.70M $ 67.70M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Історичний максимум: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.01094671 $ 0.01094671 $ 0.01094671 Дізнайтеся більше про ціну Tarot V1 (TAROT)

Токеноміка Tarot V1 (TAROT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tarot V1 (TAROT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAROT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAROT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAROT, досліджуйте ціну токена TAROT в реальному часі!

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