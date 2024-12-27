Ціна Tarot V1 (TAROT)
Поточна ціна Tarot V1 (TAROT) сьогодні становить 0.00210516 USD з ринковою капіталізацією $ 138.53K USD. Ціна TAROT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tarot V1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 334.89 USD
- зміна ціни Tarot V1 протягом дня — -4.49%
- циркуляційна пропозиція – 65.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tarot V1 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tarot V1 до USD становила $ -0.0005282332.
За останні 60 днів зміна ціни Tarot V1 до USD становила $ +0.0000148186.
За останні 90 днів зміна ціни Tarot V1 до USD становила $ -0.002559605286766696.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.49%
|30 днів
|$ -0.0005282332
|-25.09%
|60 днів
|$ +0.0000148186
|+0.70%
|90 днів
|$ -0.002559605286766696
|-54.87%
Останній аналіз цін Tarot V1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.31%
-4.49%
-6.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.
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