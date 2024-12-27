Сьогоднішня ціна Tarot V1 (TAROT)

Поточна ціна Tarot V1 (TAROT) сьогодні становить 0.00210516 USD з ринковою капіталізацією $ 138.53K USD. Ціна TAROT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tarot V1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 334.89 USD

- зміна ціни Tarot V1 протягом дня — -4.49%

- циркуляційна пропозиція – 65.66M USD

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