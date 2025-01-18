Ціна TARIFF (TARIFF)
Поточна ціна TARIFF (TARIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 471.36K USD. Ціна TARIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TARIFF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.00K USD
- зміна ціни TARIFF протягом дня — +13.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TARIFF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TARIFF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TARIFF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TARIFF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TARIFF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.89%
+13.30%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trumps favorite word. "The most beautiful word in the dictionary is Tariff" Tariff is a crypto token with the goal of creating a community that promotes President Trump's agenda especially his plans for using tariffs to replace personal income taxes. We have some innovative ideas for staking like "Operation Flywheel” and with partnerships like Jupiter Exchange and the Meteora M3M3 platform, you can be confident in trading and staking your tokens.
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