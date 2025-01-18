Сьогоднішня ціна TARIFF (TARIFF)

Поточна ціна TARIFF (TARIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 471.36K USD. Ціна TARIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TARIFF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.00K USD

- зміна ціни TARIFF протягом дня — +13.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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