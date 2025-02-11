Сьогоднішня ціна Tari World (TARI)

Поточна ціна Tari World (TARI) сьогодні становить 0.108295 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TARI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tari World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.05K USD

- зміна ціни Tari World протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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