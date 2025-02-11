Ціна Tari World (TARI)
Поточна ціна Tari World (TARI) сьогодні становить 0.108295 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TARI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tari World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.05K USD
- зміна ціни Tari World протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tari World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tari World до USD становила $ -0.0077280286.
За останні 60 днів зміна ціни Tari World до USD становила $ -0.0223595386.
За останні 90 днів зміна ціни Tari World до USD становила $ -0.02212070808870911.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0077280286
|-7.13%
|60 днів
|$ -0.0223595386
|-20.64%
|90 днів
|$ -0.02212070808870911
|-16.96%
Останній аналіз цін Tari World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The TARI WORLD platform provides compensation through real Estate NFT transactions and ecosystem participation in the actual map rendering space. The TARI WORLD's goal is to build a diverse and unique metaverse town by matching users based on common interests and forming their own communities.The TARI WORLD will provide all services related to total viral and business by grafting Web 3.0 technology for development of metaverse environment and blockchain technology for NFT issuance and transaction. Generation MZ, who can adapt and utilize this environment the quickest, shall be the core target. Therefore, entertainment services which meet their interest will be provided in the early stage of service, and the content pool will be gradually expanded.
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