Інформація щодо ціни Tardigrades Cult (TARD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,14%

Актуальна ціна Tardigrades Cult (TARD) становить --. За останні 24 години TARD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TARD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TARD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tardigrades Cult (TARD)

Ринкова капіталізація $ 6,86K$ 6,86K $ 6,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,86K$ 6,86K $ 6,86K Циркуляційне постачання 993,38M 993,38M 993,38M Загальна пропозиція 993 378 320,494602 993 378 320,494602 993 378 320,494602

Поточна ринкова капіталізація Tardigrades Cult — $ 6,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TARD — 993,38M, зі загальною пропозицією 993378320.494602. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,86K.