Актуальна ціна Tardigrades Cult сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TARD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TARD на MEXC вже зараз.

Логотип Tardigrades Cult

Ціна Tardigrades Cult (TARD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TARD до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
Графік ціни Tardigrades Cult (TARD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:51:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Tardigrades Cult (TARD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1,14%

-1,14%

Актуальна ціна Tardigrades Cult (TARD) становить --. За останні 24 години TARD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TARD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TARD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tardigrades Cult (TARD)

$ 6,86K
$ 6,86K$ 6,86K

--
----

$ 6,86K
$ 6,86K$ 6,86K

993,38M
993,38M 993,38M

993 378 320,494602
993 378 320,494602 993 378 320,494602

Поточна ринкова капіталізація Tardigrades Cult — $ 6,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TARD — 993,38M, зі загальною пропозицією 993378320.494602. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,86K.

Історія ціни Tardigrades Cult (TARD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tardigrades Cult до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tardigrades Cult до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tardigrades Cult до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tardigrades Cult до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-13,49%
60 днів$ 0-6,68%
90 днів$ 0--

Що таке Tardigrades Cult (TARD)

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Tardigrades Cult (TARD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Tardigrades Cult (USD)

Скільки коштуватиме Tardigrades Cult (TARD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tardigrades Cult (TARD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tardigrades Cult.

Перегляньте прогноз ціни Tardigrades Cult вже зараз!

TARD до місцевих валют

Токеноміка Tardigrades Cult (TARD)

Розуміння токеноміки Tardigrades Cult (TARD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TARD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Tardigrades Cult (TARD)

Скільки сьогодні коштує Tardigrades Cult (TARD)?
Актуальна ціна TARD у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TARD до USD?
Поточна ціна TARD до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tardigrades Cult?
Ринкова капіталізація TARD — $ 6,86K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TARD?
Циркуляційна пропозиція TARD — 993,38M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TARD?
TARD досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TARD?
Історична мінімальна ціна TARD становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі TARD?
Актуальний обсяг торгівлі TARD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TARD цього року?
TARD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TARD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:51:27 (UTC+8)

