Ціна tardigrade (TARDI)
Поточна ціна tardigrade (TARDI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 650.69K USD. Ціна TARDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності tardigrade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 366.25K USD
- зміна ціни tardigrade протягом дня — -30.74%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни tardigrade до USD становила $ -0.000288922189855443.
За останні 30 днів зміна ціни tardigrade до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни tardigrade до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни tardigrade до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000288922189855443
|-30.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін tardigrade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.60%
-30.74%
+45.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Building the first digital tardigrade life form on chain Tardionchain is an open source DeSci project dedicated to creating the first virtual tardigrade on blockchain and computer. The first experimental tardigrade, a life form capable of surviving in space, has been simulated on the blockchain. Enhanced with artificial intelligence, it can now communicate, tweet, and move autonomously within the blockchain ecosystem.
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