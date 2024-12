Що таке tardigrade ( TARDI)

Building the first digital tardigrade life form on chain Tardionchain is an open source DeSci project dedicated to creating the first virtual tardigrade on blockchain and computer. The first experimental tardigrade, a life form capable of surviving in space, has been simulated on the blockchain. Enhanced with artificial intelligence, it can now communicate, tweet, and move autonomously within the blockchain ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс tardigrade (TARDI) Whitepaper Офіційний вебсайт