Сьогоднішня ціна tardigrade (TARDI)

Поточна ціна tardigrade (TARDI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 650.69K USD. Ціна TARDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності tardigrade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 366.25K USD

- зміна ціни tardigrade протягом дня — -30.74%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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