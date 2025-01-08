Ціна Tardi (TARDI)
Поточна ціна Tardi (TARDI) сьогодні становить 0.02425206 USD з ринковою капіталізацією $ 24.21M USD. Ціна TARDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tardi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.41K USD
- зміна ціни Tardi протягом дня — -20.71%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tardi до USD становила $ -0.00633655865764318.
За останні 30 днів зміна ціни Tardi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tardi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tardi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00633655865764318
|-20.71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tardi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.05%
-20.71%
+29.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TARDI is a MEME project launched on the SUI blockchain. The character and theme speaks to the resilience needed to remain firm during all types of adversities. Like the Tardigrade organism, its indestructible. With the use of world class animation and story-telling, we hope to capture the attention of those looking for a new adventure outside of the realms of Solana and other L1's. Our team includes high profile trailblazers in the SUI space, YouTube personalities, art direction teams and more. The team sits at around 18 people, all of whom are veterans in the space. Our vision is to drive $TARDI to Blue Chip status within the first 6 months.
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