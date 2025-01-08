Сьогоднішня ціна Tardi (TARDI)

Поточна ціна Tardi (TARDI) сьогодні становить 0.02425206 USD з ринковою капіталізацією $ 24.21M USD. Ціна TARDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tardi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.41K USD

- зміна ціни Tardi протягом дня — -20.71%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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