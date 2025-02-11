Ціна Tard (TARD)
Поточна ціна Tard (TARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.67 USD
- зміна ціни Tard протягом дня — -1.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.13%
|30 днів
|$ 0
|-7.03%
|60 днів
|$ 0
|-23.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.13%
+2.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I'm just a Tard aiming for for the moon. meet Tard Meet $TARD, the ultimate symbol of the degen lifestyle embraced by memecoin traders. Inspired by the indestructible water bear, our character is a chubby, carefree tardigrade who trades coins and lives the high life. Born on the Solana Blockchain, $TARD is not just any token; it’s a tribute to the highs, lows, and sheer absurdity of the memecoin world. Whether he's diving into risky trades or basking in the glow of his latest gains, $TARD is here to remind us all that in the world of crypto, sometimes you win, sometimes you lose, but we are just Tards in the end. Join the $TARD community and embrace the tard in you.
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