Сьогоднішня ціна Taraswap (TSWAP)

Поточна ціна Taraswap (TSWAP) сьогодні становить 0.00592291 USD з ринковою капіталізацією $ 5.92M USD. Ціна TSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Taraswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Taraswap протягом дня — +9.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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