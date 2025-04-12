Ціна Taraswap (TSWAP)
Поточна ціна Taraswap (TSWAP) сьогодні становить 0.00592291 USD з ринковою капіталізацією $ 5.92M USD. Ціна TSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Taraswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Taraswap протягом дня — +9.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Taraswap до USD становила $ +0.00048955.
За останні 30 днів зміна ціни Taraswap до USD становила $ -0.0038470994.
За останні 60 днів зміна ціни Taraswap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Taraswap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00048955
|+9.01%
|30 днів
|$ -0.0038470994
|-64.95%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Taraswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+9.01%
-8.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking.
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