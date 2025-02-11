Ціна Taproot (TAPROOT)
Поточна ціна Taproot (TAPROOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAPROOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Taproot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.84 USD
- зміна ціни Taproot протягом дня — -3.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Taproot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Taproot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Taproot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Taproot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.05%
|30 днів
|$ 0
|-15.57%
|60 днів
|$ 0
|-52.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Taproot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-3.05%
+24.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Taproot Exchange is a TAP20 token asset issuance platform based on the Taproot assets protocol, which is the first to support the issuance, transfer, and trading of Taproot assets of different types and on different chains on the platform.
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