Сьогоднішня ціна Taproot (TAPROOT)

Поточна ціна Taproot (TAPROOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAPROOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Taproot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.84 USD

- зміна ціни Taproot протягом дня — -3.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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