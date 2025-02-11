Сьогоднішня ціна Tapify (TAP (BITCOIN))

Поточна ціна Tapify (TAP (BITCOIN)) сьогодні становить 1.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAP (BITCOIN) до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tapify:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.39K USD

- зміна ціни Tapify протягом дня — -2.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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