Ціна Tapify (TAP (BITCOIN))
Поточна ціна Tapify (TAP (BITCOIN)) сьогодні становить 1.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAP (BITCOIN) до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tapify:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.39K USD
- зміна ціни Tapify протягом дня — -2.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tapify до USD становила $ -0.028882403782881.
За останні 30 днів зміна ціни Tapify до USD становила $ -0.5462985000.
За останні 60 днів зміна ціни Tapify до USD становила $ -0.8915756250.
За останні 90 днів зміна ціни Tapify до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.028882403782881
|-2.25%
|30 днів
|$ -0.5462985000
|-43.70%
|60 днів
|$ -0.8915756250
|-71.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tapify: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-2.25%
-6.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tapify is an innovative Layer 1 protocol built directly on the Bitcoin network, designed to extend Bitcoin’s utility beyond traditional transactions. By introducing features like Promises (smart contract-like functionality), multisend capabilities, decentralized finance (DeFi/OrdFi), and native token swaps without the need for bridges, Tapify empowers developers to build advanced applications directly on Bitcoin. Tapify leverages Bitcoin’s security and scalability, making it a reliable and efficient platform for tokenization, decentralized governance, and more. As a key player in the evolution of Bitcoin's ecosystem, Tapify aims to revolutionize the way blockchain applications are developed, bringing flexibility, programmability, and innovation to Bitcoin's core infrastructure.
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