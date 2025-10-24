Інформація щодо ціни Tapestry AI (TAPS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,80% Зміна ціни (1 дн.) +3,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,59%

Актуальна ціна Tapestry AI (TAPS) становить --. За останні 24 години TAPS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TAPS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TAPS змінився на +0,80% за останню годину, +3,99% за 24 години та на -5,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tapestry AI (TAPS)

Ринкова капіталізація $ 40,99K$ 40,99K $ 40,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81,57K$ 81,57K $ 81,57K Циркуляційне постачання 502,55M 502,55M 502,55M Загальна пропозиція 999 982 081,29291 999 982 081,29291 999 982 081,29291

Поточна ринкова капіталізація Tapestry AI — $ 40,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAPS — 502,55M, зі загальною пропозицією 999982081.29291. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81,57K.