Сьогоднішня ціна TAPE

Поточна ціна TAPE (TAPE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TAPE до USD становить $ 0 за TAPE.

TAPE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 328,4, з циркуляційною пропозицією у 999,98M TAPE. Протягом останніх 24 годин TAPE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TAPE змінився на +0,35% за останню годину та на -62,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TAPE (TAPE)

Ринкова капіталізація $ 15,33K$ 15,33K $ 15,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,33K$ 15,33K $ 15,33K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 984 280,150685 999 984 280,150685 999 984 280,150685

Поточна ринкова капіталізація TAPE — $ 15,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAPE — 999,98M, зі загальною пропозицією 999984280.150685. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,33K.