Ціна TAOx (TAOX)
Поточна ціна TAOx (TAOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAOx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.02 USD
- зміна ціни TAOx протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAOx до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TAOx до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TAOx до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TAOx до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.64%
|30 днів
|$ 0
|-18.54%
|60 днів
|$ 0
|-35.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TAOx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.64%
-7.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TAOx aims to become a pioneering project supporting and developing subnets, leading the Bittensor revolution. We harness the full potential of Bittensor subnets to support users in participating in the Bittensor ecosystem as either a subnets miner or a subnet validator.
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