Токеноміка TAOTools (TAOTOOLS) Дізнайтеся ключову інформацію про TAOTools (TAOTOOLS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TAOTools (TAOTOOLS) TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation. Офіційний вебсайт: https://www.taotools.ai/ Whitepaper: https://taotools-documentation.gitbook.io/taotools-documentation Купити TAOTOOLS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TAOTools (TAOTOOLS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TAOTools (TAOTOOLS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,26K $ 14,26K $ 14,26K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,26K $ 14,26K $ 14,26K Історичний максимум: $ 1,01 $ 1,01 $ 1,01 Історичний мінімум: $ 0,01035041 $ 0,01035041 $ 0,01035041 Поточна ціна: $ 0,01426421 $ 0,01426421 $ 0,01426421 Дізнайтеся більше про ціну TAOTools (TAOTOOLS)

Токеноміка TAOTools (TAOTOOLS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TAOTools (TAOTOOLS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAOTOOLS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAOTOOLS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAOTOOLS, досліджуйте ціну токена TAOTOOLS в реальному часі!

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