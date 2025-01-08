Сьогоднішня ціна TAOTools (TAOTOOLS)

Поточна ціна TAOTools (TAOTOOLS) сьогодні становить 0.069033 USD з ринковою капіталізацією $ 69.03K USD. Ціна TAOTOOLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TAOTools:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 819.56 USD

- зміна ціни TAOTools протягом дня — +4.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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