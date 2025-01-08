Ціна TAOTools (TAOTOOLS)
Поточна ціна TAOTools (TAOTOOLS) сьогодні становить 0.069033 USD з ринковою капіталізацією $ 69.03K USD. Ціна TAOTOOLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAOTools:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 819.56 USD
- зміна ціни TAOTools протягом дня — +4.75%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAOTools до USD становила $ +0.00312791.
За останні 30 днів зміна ціни TAOTools до USD становила $ -0.0297582071.
За останні 60 днів зміна ціни TAOTools до USD становила $ -0.0157956823.
За останні 90 днів зміна ціни TAOTools до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00312791
|+4.75%
|30 днів
|$ -0.0297582071
|-43.10%
|60 днів
|$ -0.0157956823
|-22.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TAOTools: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.75%
+4.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation.
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