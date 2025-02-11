Сьогоднішня ціна TaoPad (TPAD)

Поточна ціна TaoPad (TPAD) сьогодні становить 0.054711 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TaoPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.53 USD

- зміна ціни TaoPad протягом дня — +1.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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