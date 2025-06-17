Ціна taonado (SN113)
Поточна ціна taonado (SN113) сьогодні становить 0,692771 USD з ринковою капіталізацією $ 0,57 USD. Ціна SN113 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності taonado:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни taonado протягом дня — -18,42%
- циркуляційна пропозиція – 0,82 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни taonado до USD становила $ -0,1565166393619196.
За останні 30 днів зміна ціни taonado до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни taonado до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни taonado до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,1565166393619196
|-18,42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін taonado: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,46%
-18,42%
-31,30%
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