Сьогоднішня ціна taonado (SN113)

Поточна ціна taonado (SN113) сьогодні становить 0,692771 USD з ринковою капіталізацією $ 0,57 USD. Ціна SN113 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності taonado:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни taonado протягом дня — -18,42%

- циркуляційна пропозиція – 0,82 USD

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