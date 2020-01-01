Токеноміка TAOlie Coin (TAOLIE) Дізнайтеся ключову інформацію про TAOlie Coin (TAOLIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TAOlie Coin (TAOLIE) TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform. TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates. Офіційний вебсайт: https://taolie.ai Whitepaper: https://medium.com/@countyfi/whitepaper-joining-taolies-decentralized-compute-marketplace-as-a-gpu-provider-8bcdc5cbfa5f Купити TAOLIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TAOlie Coin (TAOLIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TAOlie Coin (TAOLIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Історичний максимум: $ 0,00452943 $ 0,00452943 $ 0,00452943 Історичний мінімум: $ 0,00000527 $ 0,00000527 $ 0,00000527 Поточна ціна: $ 0,00135017 $ 0,00135017 $ 0,00135017 Дізнайтеся більше про ціну TAOlie Coin (TAOLIE)

Токеноміка TAOlie Coin (TAOLIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TAOlie Coin (TAOLIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAOLIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAOLIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAOLIE, досліджуйте ціну токена TAOLIE в реальному часі!

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