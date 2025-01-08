Ціна TAOlie Coin (TAOLIE)
Поточна ціна TAOlie Coin (TAOLIE) сьогодні становить 0.00167645 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна TAOLIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAOlie Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.91K USD
- зміна ціни TAOlie Coin протягом дня — -11.98%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAOlie Coin до USD становила $ -0.000228377766848775.
За останні 30 днів зміна ціни TAOlie Coin до USD становила $ +0.2422801432.
За останні 60 днів зміна ціни TAOlie Coin до USD становила $ +0.4181760719.
За останні 90 днів зміна ціни TAOlie Coin до USD становила $ +0.00167092077854180718.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000228377766848775
|-11.98%
|30 днів
|$ +0.2422801432
|+14,451.98%
|60 днів
|$ +0.4181760719
|+24,944.14%
|90 днів
|$ +0.00167092077854180718
|+30,219.82%
Останній аналіз цін TAOlie Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.88%
-11.98%
-13.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform. TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates.
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