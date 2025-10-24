Інформація щодо ціни Taoillium (SN109) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,70759 $ 0,70759 $ 0,70759 Мін. за 24 год $ 0,776898 $ 0,776898 $ 0,776898 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,70759$ 0,70759 $ 0,70759 Макс. за 24 год $ 0,776898$ 0,776898 $ 0,776898 Рекордний максимум $ 1,046$ 1,046 $ 1,046 Найнижча ціна $ 0,344796$ 0,344796 $ 0,344796 Зміна ціни (за 1 год) -0,55% Зміна ціни (1 дн.) +4,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,97%

Актуальна ціна Taoillium (SN109) становить $0,770829. За останні 24 години SN109 торгувався між мінімумом у $ 0,70759 і максимумом у $ 0,776898, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN109 становить $ 1,046, тоді як його історичний мінімум — $ 0,344796.

Що стосується короткострокових результатів, то SN109 змінився на -0,55% за останню годину, +4,32% за 24 години та на +18,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Taoillium (SN109)

Ринкова капіталізація $ 944,22K$ 944,22K $ 944,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 944,22K$ 944,22K $ 944,22K Циркуляційне постачання 1,22M 1,22M 1,22M Загальна пропозиція 1 224 944,019306862 1 224 944,019306862 1 224 944,019306862

Поточна ринкова капіталізація Taoillium — $ 944,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN109 — 1,22M, зі загальною пропозицією 1224944.019306862. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 944,22K.