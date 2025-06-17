Ціна TAOHash (SN14)
Поточна ціна TAOHash (SN14) сьогодні становить 31,25 USD з ринковою капіталізацією $ 39,31M USD. Ціна SN14 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAOHash:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TAOHash протягом дня — -2,45%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAOHash до USD становила $ -0,78512435720696.
За останні 30 днів зміна ціни TAOHash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TAOHash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TAOHash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,78512435720696
|-2,45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TAOHash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,47%
-2,45%
-28,79%
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