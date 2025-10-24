Інформація щодо ціни TAOCat by Virtuals (TAOCAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00037764 $ 0,00037764 $ 0,00037764 Мін. за 24 год $ 0,00067311 $ 0,00067311 $ 0,00067311 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00037764$ 0,00037764 $ 0,00037764 Макс. за 24 год $ 0,00067311$ 0,00067311 $ 0,00067311 Рекордний максимум $ 0,083718$ 0,083718 $ 0,083718 Найнижча ціна $ 0,0002818$ 0,0002818 $ 0,0002818 Зміна ціни (за 1 год) +12,50% Зміна ціни (1 дн.) +36,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +43,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +43,51%

Актуальна ціна TAOCat by Virtuals (TAOCAT) становить $0,00051402. За останні 24 години TAOCAT торгувався між мінімумом у $ 0,00037764 і максимумом у $ 0,00067311, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TAOCAT становить $ 0,083718, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0002818.

Що стосується короткострокових результатів, то TAOCAT змінився на +12,50% за останню годину, +36,12% за 24 години та на +43,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Ринкова капіталізація $ 500,59K$ 500,59K $ 500,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 500,59K$ 500,59K $ 500,59K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TAOCat by Virtuals — $ 500,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAOCAT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 500,59K.