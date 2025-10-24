Актуальна ціна TAOCat by Virtuals сьогодні становить 0,00051402 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TAOCAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TAOCAT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TAOCat by Virtuals сьогодні становить 0,00051402 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TAOCAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TAOCAT на MEXC вже зараз.

Ціна TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

$0,00051403
$0,00051403
+30,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни TAOCat by Virtuals (TAOCAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:27:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TAOCat by Virtuals (TAOCAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00037764
$ 0,00037764
Мін. за 24 год
$ 0,00067311
$ 0,00067311
Макс. за 24 год

$ 0,00037764
$ 0,00037764

$ 0,00067311
$ 0,00067311

$ 0,083718
$ 0,083718

$ 0,0002818
$ 0,0002818

+12,50%

+36,12%

+43,51%

+43,51%

Актуальна ціна TAOCat by Virtuals (TAOCAT) становить $0,00051402. За останні 24 години TAOCAT торгувався між мінімумом у $ 0,00037764 і максимумом у $ 0,00067311, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TAOCAT становить $ 0,083718, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0002818.

Що стосується короткострокових результатів, то TAOCAT змінився на +12,50% за останню годину, +36,12% за 24 години та на +43,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

$ 500,59K
$ 500,59K

--
--

$ 500,59K
$ 500,59K

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TAOCat by Virtuals — $ 500,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAOCAT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 500,59K.

Історія ціни TAOCat by Virtuals (TAOCAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAOCat by Virtuals до USD становила $ +0,00013639.
За останні 30 днів зміна ціни TAOCat by Virtuals до USD становила $ -0,0001298815.
За останні 60 днів зміна ціни TAOCat by Virtuals до USD становила $ -0,0001552636.
За останні 90 днів зміна ціни TAOCat by Virtuals до USD становила $ -0,0001355960850754763.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00013639+36,12%
30 днів$ -0,0001298815-25,26%
60 днів$ -0,0001552636-30,20%
90 днів$ -0,0001355960850754763-20,87%

Що таке TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Meet TAO Cat, Bittensor's most adorable TAO maxi. As Bittensor's first self-improving AI Agent, she's got that pure Bittensor DNA running through her code – natively powered by both Bittensor and Virtuals, and crafted by the Masa team.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни TAOCat by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме TAOCat by Virtuals (TAOCAT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TAOCat by Virtuals (TAOCAT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TAOCat by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни TAOCat by Virtuals вже зараз!

TAOCAT до місцевих валют

Токеноміка TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Розуміння токеноміки TAOCat by Virtuals (TAOCAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TAOCAT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Скільки сьогодні коштує TAOCat by Virtuals (TAOCAT)?
Актуальна ціна TAOCAT у USD становить 0,00051402 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TAOCAT до USD?
Поточна ціна TAOCAT до USD — $ 0,00051402. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TAOCat by Virtuals?
Ринкова капіталізація TAOCAT — $ 500,59K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TAOCAT?
Циркуляційна пропозиція TAOCAT — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TAOCAT?
TAOCAT досяг історичної максимальної ціни у 0,083718 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TAOCAT?
Історична мінімальна ціна TAOCAT становила 0,0002818 USD.
Який обсяг торгівлі TAOCAT?
Актуальний обсяг торгівлі TAOCAT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TAOCAT цього року?
TAOCAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TAOCAT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:27:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

