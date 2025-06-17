Ціна TAO Private Network (SN65)
Поточна ціна TAO Private Network (SN65) сьогодні становить 1,64 USD з ринковою капіталізацією $ 1,86M USD. Ціна SN65 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAO Private Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TAO Private Network протягом дня — -1,96%
- циркуляційна пропозиція – 1,13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAO Private Network до USD становила $ -0,032909702140367.
За останні 30 днів зміна ціни TAO Private Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TAO Private Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TAO Private Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,032909702140367
|-1,96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TAO Private Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,32%
-1,96%
-24,55%
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