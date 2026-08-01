Сьогоднішня ціна TAO INU

Поточна ціна TAO INU (TAONU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TAONU до USD становить $ 0 за TAONU.

TAO INU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 171 409, з циркуляційною пропозицією у 926,67M TAONU. Протягом останніх 24 годин TAONU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04103916, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TAONU змінився на +0,01% за останню годину та на +2,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19,61.

Ринкова інформація щодо TAO INU (TAONU)

Ринкова капіталізація $ 171,41K$ 171,41K $ 171,41K Обсяг (за 24 год) $ 19,61$ 19,61 $ 19,61 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 171,41K$ 171,41K $ 171,41K Циркуляційне постачання 926,67M 926,67M 926,67M Загальна пропозиція 926 672 684,8454887 926 672 684,8454887 926 672 684,8454887

Поточна ринкова капіталізація TAO INU — $ 171,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19,61. Циркуляційна пропозиція TAONU — 926,67M, зі загальною пропозицією 926672684.8454887. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 171,41K.