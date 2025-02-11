Ціна Tao Accounting System (TAS)
Поточна ціна Tao Accounting System (TAS) сьогодні становить 0.00432714 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tao Accounting System:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.36 USD
- зміна ціни Tao Accounting System протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tao Accounting System до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tao Accounting System до USD становила $ -0.0009171589.
За останні 60 днів зміна ціни Tao Accounting System до USD становила $ -0.0017579309.
За останні 90 днів зміна ціни Tao Accounting System до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0009171589
|-21.19%
|60 днів
|$ -0.0017579309
|-40.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tao Accounting System: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.07%
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