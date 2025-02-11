Ціна Tanuki Launchpad (TANUPAD)
Поточна ціна Tanuki Launchpad (TANUPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TANUPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tanuki Launchpad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.24 USD
- зміна ціни Tanuki Launchpad протягом дня — -1.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tanuki Launchpad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tanuki Launchpad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tanuki Launchpad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tanuki Launchpad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.58%
|30 днів
|$ 0
|+4.43%
|60 днів
|$ 0
|-13.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tanuki Launchpad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-1.58%
-6.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tanuki Launchpad stands out as a pioneering platform, being the first of its kind to offer support for a diverse range of blockchains, including Solana, SUI, SEI, Metis, ADA, AVAX, and more, all conveniently consolidated in one place. Team's primary objective is to support genuine meme projects, ensuring that they are not counterfeit or deceptive in nature. Team diligently select projects that exhibit tangible progress and commitment, working towards transforming the perception of "Meme coin" from a mere joke to a serious and impactful venture.
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