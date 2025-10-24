Інформація щодо ціни Tanuki (TANUKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0.00379147 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.12% Зміна ціни (1 дн.) +2.23% Зміна ціни (за 7 дн.) -13.10%

Актуальна ціна Tanuki (TANUKI) становить --. За останні 24 години TANUKI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TANUKI становить $ 0.00379147, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TANUKI змінився на +0.12% за останню годину, +2.23% за 24 години та на -13.10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tanuki (TANUKI)

Ринкова капіталізація $ 41.01K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41.01K Циркуляційне постачання 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Tanuki — $ 41.01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TANUKI — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41.01K.